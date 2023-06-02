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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو عايز تسافر.. الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

جواز السفر
جواز السفر

يعد جواز السفر من المستندات الهامة والتي يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة طريقة استخراجه والمستندات اللازمة لذلك.

وهناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتخاذها بالنسبة للراغبين في تجديد جوزا السفر اونلاين دون الحاجة لبذل أي مجهود وذلك عبر خطوات بسيطة وسهلة.

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خطوات تجديد جواز السفر  إلكترونيا

وتحتاج من أجل تجديد جواز السفر موبيل أو جهاز كمبيوتر وانترنت للدخول والدخول لبوابة موقع الإدارة العامة للجوازات

- من أجل تجديد جواز السفر الضغط على الأيقونة الخاصة بالتسجيل للموقع لإنشاء حساب بكلمة مرور خاصة بالمستخدم.

- ويقوم المواطن الراغب فى تجديد جواز السفر فى هذه الخطوة بإدخال البيانات المطلوبة لاستخراج جواز السفر أون لاين.

- ويطلب فى هذه الخطوة من المواطن الراغب فى استخراج جواز السفر أون لاين ارفاق مجموعة من البيانات الأخري مثل الرقم القومي وصورة من البطاقة الشخصية، بالإضافة إلى إدخال صورة شخصية مقاس 4×6 على أن تكون بخلفية بيضاء.

المستندات المطلوبه لاستخراج جواز السفر

تشمل المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر أونلاين مايلي :-

- يجب على الراغب فى تجديد أو استخراج جواز السفر إرفاق  شهادة الجيش وصورة منها بالنسبة للذكور

- تشمل المستندات التى يجب ارفاقها عند التسجيل عبر الانترنت شهادة مؤهل دراسى حال عدم ثبوتها فى البطاقة، ليتم إثباتها فى الجواز أو شهادة قيد من الكلية للطلاب

- وتتضمن المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر ارفاق وثيقة زواج + صورة منها (للإناث) حال إثبات اسم الزوج فى جواز السفر 

- ضمن المستندات المطلوبة من أجل الحصول على جواز السفر دفع الرسوم المطلوبة الكترونيا ومعرفة ميعاد استلام جواز السفر

رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة

وتتضمن رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة حوالي 500 جنيه إذا كان المواطن يحمل مؤهلا دراسيا، حيث يلزم  استخراجه من مصلحة الجوازات التابع لها محل إقامة المواطن.

استخرج جواز السفر فى نفس اليوم

ويمكن استخراج جواز السفر المستعجل عبر الذهاب مباشرةً إلى مكتب الجوازات التابع له بالمستندات السابق ذكرها ثم يقوم بعدها بشراء نموذج 29 مميكن ويتم ملئ كافة البيانات المطلوبة به وتقديم النموذج إلى الموظف وإضافة الصور الشخصية.

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بطريقة سهلة.. خطوات استخراج جواز السفر أونلاين

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وتتضمن الخطوة الثانية هي دفع رسوم استخراج جواز السفر المستعجل ثم يذهب إلى شباك مراجعة الأوراق  وبعد اتمام الإجراءات يتم استلام جواز السفر خلال 24 ساعة فقط.

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