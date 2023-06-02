إزالة ملعب كرة قدم بدون ترخيص في مدينة القرين بالشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين بالتصدى بكل حزم لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو أملاك دولة أو استكمال اعمال بناء بدون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مدينة القرين بحملة مكبرة على مدار يومين لتنفيذ إزالة في المهد لملعب كرة قدم بمنطقة ابوعون على مساحة ١٠٧٥ متر بدون ترخيص بمعرفة المواطن "م. م. ع. م" وتمت الإزالة بحضور مسؤولي المتابعة الميدانية بالمحافظة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرصد أي محاولة للبناء بدون ترخيص وتنفيذ الازالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين.