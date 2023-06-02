عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة ملعب كرة قدم بدون ترخيص في مدينة القرين بالشرقية

صدى البلد

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين بالتصدى بكل حزم لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو أملاك دولة أو استكمال اعمال بناء بدون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع.

محافظ الشرقية يشهد إحتفالية توزيع عقود مشروعات التمكين الإقتصادي

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مدينة القرين بحملة مكبرة على مدار يومين لتنفيذ إزالة في المهد لملعب كرة قدم بمنطقة ابوعون على مساحة ١٠٧٥ متر بدون ترخيص بمعرفة المواطن "م. م. ع. م" وتمت الإزالة بحضور مسؤولي المتابعة الميدانية بالمحافظة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرصد أي محاولة للبناء بدون ترخيص وتنفيذ الازالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين.

أراضي زراعية أعمال بناء الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإجراءات القانونية التمكين الاقتصادي المراكز والمدن المتابعة الميدانية أملاك دولة تعدي على أراضي زراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

فتح كوبري أكتوبر بعد انتشال جثة و5 مصابين و3 سيارات ورفع اللافتة

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

الزمالك في مواجهة رونالدو| خسائر وعقوبات بالجملة على الأبيض حال الانسحاب العربي.. وهذه مكاسب المشاركة

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

غرق شقيقين داخل حمام السباحة بقرية سياحية في الغردقة

ميركاتو الزمالك “عصيب”| رحيل 8 نجوم.. ثلاثي بلوزداد يصدم الأبيض.. والترجي يزاحمه على صفقة سوبر

ترشيحاتنا

رأس الطاعات والفريضة المعظمة .. خطيب المسجد الحرام : يا خسارة مضيّعها

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

7.1 مليار دولار.. مصر تفي بالتزاماتها والاقتصاد قوي بالأرقام| تفاصيل

شقيقان بصما والدهما الميت على بيع منزل بـ6 ملايين جنيه: معندناش بنات بتورث

لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

توب مكشوف .. زوجة نجم الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لجمبسوت ياسمين عز ومشروبات للتغلب على تأثير العاصفة الترابية

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا قال الوداد المغربي عن الأهلي؟

من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة

علامات تحذيرية في الساقين تنذر الإصابة بـ ارتفاع الكوليسترول.. احذر منها

فيديو

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

ليلة أسطورية.. عقد قران وسط أجواء خلابة وحضور عالمي| فيديو جراف

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ