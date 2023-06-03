دعاء تفريج الكرب بسرعة .. 6 كلمات لاترد لتيسير أمرك وجلاء همك

يكثر البحث دعاء تفريج الكرب بسرعة، خاصة لما يتركه الهم والكرب من آثار تدمر النفس، ودعاء تفريج الكرب بسرعة ثابت بالسُنة النبوية الصحيحة، والمأثور عن الصالحين، فلا تتكاسل أو تتغافل عنه بالتزامن مع أوقات الإجابة من اليوم.

الدعاء

دعاء تفريج الكرب بسرعة

الدعاء عبادة عظيمة جاء بفضلها القرآن والسنة النبوية الصحيحة، بل إن الحق تبارك وتعالى توعد المستكبرين عنها بدخول جهنم، يقول الحق سبحانه وتعالى:"وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (60)".

وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم “الدعاء هو العبادة”، وهو في رواية أخرى “مخ العبادة”، لذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث التي تعين على تفريج الكرب، ومنها ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أنّه قال: (كُنتُ جالِسًا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الحَلْقةِ، ورَجُلٌ قائِمٌ يُصَلِّي. فلمَّا رَكَعَ وسَجَدَ جَلَسَ وتَشَهَّدَ، ثم دَعا، فقال: اللهمَّ إنِّي أسْألُكَ بأنَّ لكَ الحَمدَ لا إلَهَ إلَّا أنتَ، المنَّانُ، بَديعُ السَّمواتِ والأرْضِ، ذا الجَلالِ والإكْرامِ، يا حَيُّ يا قَيُّومُ، إنِّي أسألُكَ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتَدْرونَ بما دَعا؟، قالوا: اللهُ ورَسولُه أعلَمُ، قال: والذي نَفْسي بِيَدِه، لقد دَعا اللهَ بِاسمِه العَظيمِ الذي إذا دُعيَ به أجابَ، وإذا سُئِلَ به أَعطَى قال: عَفَّانُ: دَعا باسْمِه)

كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر، يقول: “لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، ورب العرش العظيم”.

وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وهي تبعد عن مكة نحو ستين ميلاً، سارها ماشياً على قدميه جيئة وذهاباً، ومعه مولاه زيد بن حارثة، وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام، فلم تجب إليه واحدة منها.

فلما انتهى إلى الطائف قصد ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيف، وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله، وإلى نصرة الإسلام، فقال أحدهم: سوف أمرط ثياب الكعبة (أي يمزقها) إن كان الله أرسلك. وقال الآخر: أما وجد الله أحداً غيرك، وقال الثالث: والله لا أكلمك أبداً، إن كنت رسولاً لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك، فقام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: (إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني).

«وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الطائف عشرة أيام، لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، فقالوا: أخرج من بلادنا. وأغروا به سفهاءهم، فلما أراد الخروج تبعه سفهاؤهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به، حتى اجتمع عليه الناس، فوقفوا له سماطين (أي صفين) وجعلوا يرمونه بالحجارة، وبكلمات من السفه، ورجموا عراقيبه، حتى اختضب نعلاه بالدماء، وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، ولم يزل به السفهاء كذلك حتى ألجأوه إل حائط (بستان) لعتبة وشيبة ابني ربيعة على ثلاثة أميال من الطائف، فلما التجأ إليه رجعوا عنه.

وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عريشة من عنب فجلس تحت ظلها إلى جدار. فلما جلس إليه واطمأن، دعا بالدعاء المشهور الذي يدل على امتلاء قلبه كآبة وحزناً مما لقي من الشدة، وأسفاً على أنه لم يؤمن به أحد، قال: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك عليّ غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك، أو يحل عليّ سخطك، لك العُتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك».

دعاء تفريج الكرب بسرعة

ومن دعاء تفريج الكرب بسرعة ما ذكره الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، حيث قال:"اللهم يا كريم يا حليم يا عظيم يارب العالمين، يا واحد يا أحد يا صمد يامن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام،اللهم اخرجنا من كل ضيق، اللهم اخرجنا من كل كرب، ومن كل شدة وهم، كما أخرجت يونس من بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم بشرنا بالفرح، كما بشرت زكريا بيحيى، وبشرنا بالفرج كما بشرت يعقوب بيوسف، اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، يا منجز الوعيد اخرجنا من الضيق.

اللهم ارزقنا عفوا يكفينا وعافية تغنينا ومقاما في الفردوس تعلينا، ونظرة إلى وجهك الكريم ترضينا.

يا رب ارفع عنا كل شكوى وادفع عنا كل بلوى، حقق لنا كل نجوى، اجعلنا من أهل التقوى، اشف كل مريض، وسدد دين كل مدين، ارحم أمواتنا، ونجح أبنائنا.

يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تتركنا لأنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك فنضل ضلالا بعيدا.

اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وصلاة تزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق سعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه ومن والاه، عدد كل ذرة ألف مرة.

الذكر



دعاء تفريج الهم والكرب مكتوب

اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمني رحمة من عندك تغني بها عن رحمة من سواك، اللهم اكشف ضري يا مفرج الهموم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم يا حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه، ويا رافع شأن يوسف على إخوته وأهله، ويا راحم عبرة داود وكاشف ضر أيوب، يا مجيب دعوة المضطرين، وكاشف غم المغمومين، أسألك أن تجيب دعائي وتكشف غمّي وهمّي يا رب العالمين.

يا فارج الغم اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا، يا سامع كل شكوى وكاشف كل كرب، أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به غيرك.

يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم فرج عني ما ضاق به صدري، وعجز معه صبري، وقلت فيه حيلتي، وضعفت له قوتي، تحصنت بعزتك وعظمتك وبجلالك. يا لطيف الطف بي بلطفك الخفي، وأعني بقدرتك، اللهم إني أنتظر فرجك، وأرقب لطفك فالطف بي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أنزلت بك حاجاتي كلها الظاهرة والباطنة والدنيوية والآخروية.