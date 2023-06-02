بورصة الكويت تغلق تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض مؤشرها العام 9.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 9.6 نقاط، ما نسبته 14ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 14ر6787 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 10ر128 مليون سهم، بقيمة 4ر37 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 7809 صفقات نقدية.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 06ر0 في المئة، ما يعادل ثلاث نقاط، ليصل عند مستوى 77ر5443 نقطة، من خلال تداول 5ر56 مليون سهم عبر 2473 صفقة نقدية، بقيمة 12ر12 مليون دينار.



وتراجع مؤشر السوق الأول بمقدار 4ر14 نقطة أو 19ر0 في المئة لينهي تداولاته عند مستوى 23ر7480 نقطة، من خلال تداول 3ر25 مليون سهم عبر 5336 صفقة بقيمة 3ر25 مليون دينار.



وصعد مؤشر (رئيسي 50) 8ر10 نقاط ليبلغ مستوى 67ر5376 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 20ر0 في المئة من خلال تداول 8ر49 مليون سهم عبر 1897 صفقة نقدية بقيمة 5ر11 مليون دينار.