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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 عربيات اقتصادية بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه.. واركب أرخص فولكس فاجن هاتشباك

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بديلة الزيرو.. 5 سيارات اقتصادية بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه

شهدت أسعار السيارات الجديدة عدة زيادات متعاقبة مؤخراً، مما وجه أنظار العديد من المشترين الجدد نحو سوق المستعمل، حيث يضم العديد من السيارات الاقتصادية بأسعار مناسبة.

 

بـ 120 ألف جنيه.. اركب أرخص فولكس فاجن هاتشباك.. صور

طرحت العلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن باقة من السيارات الاقتصادية الشهيرة بالسوق المصري، مثل بوينتر، التي تتوفر بتصميم هاتشباك، والعديد من الكماليات الأساسية، ويتوفر في السوق نسخ مختلفة منها في بداية من موديلات 2001 الى 2006.

 

لقطات مذهلة.. بوجاتي تنشر فيديو لاختبار بوليد الخارقة

نشرت بوجاتي مقطع فيديو رائع لاختبار بوليد Bolide في قاعدة جوية، حيث تدخل السيارة الخارقة المخصصة لحلبات السباق فقط في المراحل النهائية من التطوير قبل أن تبدأ عمليات التسليم الأولى للعملاء في عام 2024، كما أصدرت شركة صناعة السيارات الفرنسية بعض التفاصيل الرائعة حول الديناميكيات الهوائية الشديدة لبوليد.

 

تويوتا تكشف عن أسعار جراند هايلاندر 2024 الجديدة

أتاحت تويوتا أداة جديدة لبناء سيارة جراند هايلاندر 2024 متوفرة الآن عبر الإنترنت حتى يتمكن العملاء من بناء نسختهم المثالية من السيارة متعددة الاستخدامات الجديدة المكونة من ثلاثة صفوف. 

 

نيسان تكشف عن قشقاي كورو ايديشن e-Power الجديدة

طرحت نيسان نسخة خاصة من محرك قشقاي e-Power الهجين لسوق المملكة المتحدة والذي أطلق عليه اسم كورو ايديشن "Kuro Edition" ويتميز بإشارات التصميم باللون الأسود.

 

تخطت المليون جنيه.. أسعار أوبل كروس لاند الجديدة.. صور

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية أوبل عن زيادة جديدة في أسعار سيارة الكروس أوفر الصغيرة أوبل كروس لاند موديل 2023، وتتوفر بالسوق المصري بفئتين.

 

اوبل قشقاي نيسان بوجاتي فولكس فاجن هاتشباك

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