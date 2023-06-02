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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 120 ألف جنيه.. اركب أرخص فولكس فاجن هاتشباك.. صور

فولكس فاجن بوينتر
فولكس فاجن بوينتر موديل 2004

طرحت العلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن باقة من السيارات الاقتصادية الشهيرة بالسوق المصري، مثل بوينتر، التي تتوفر بتصميم هاتشباك، والعديد من الكماليات الأساسية، ويتوفر في السوق نسخ مختلفة منها في بداية من موديلات 2001 الى 2006.

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وزاد الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.

فولكس فاجن بوينتر موديل 2004 

مواصفات فولكس فاجن بوينتر موديل 2004

تأتي السيارة فاجن بوينتر موديل 2004 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 96 حصان وهذا المحرك يتألف من 8 صمامات، مدعومة بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

فولكس فاجن بوينتر موديل 2004 

تتميز السيارة فولكس فاجن بوينتر موديل 2004 بثبات كبير على السرعات العالية وهي سيارة مستقرة تحمل تعليق جيد بأسعار جيدة فيما تعتبر قطع غيار السيارة معمرة وتظل لفترة طويلة من الوقت.

وبلغت قراءة العداد في فولكس فاجن بوينتر موديل 2004 حوالي 200 ألف كيلومتر في الساعة.

فولكس فاجن بوينتر موديل 2004 

أسعار السيارة فولكس فاجن بوينتر موديل 2004 “مستعملة”

وبلغ سعر السيارة فولكس فاجن بوينتر موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

فولكس فاجن بوينتر موديل 2004 فولكس فاجن بوينتر فولكس فاجن بوينتر هاتشباك

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