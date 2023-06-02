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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات مذهلة.. بوجاتي تنشر فيديو لاختبار بوليد الخارقة

بوجاتي بوليد
بوجاتي بوليد

نشرت بوجاتي مقطع فيديو رائع لاختبار بوليد Bolide في قاعدة جوية، حيث تدخل السيارة الخارقة المخصصة لحلبات السباق فقط في المراحل النهائية من التطوير قبل أن تبدأ عمليات التسليم الأولى للعملاء في عام 2024، كما أصدرت شركة صناعة السيارات الفرنسية بعض التفاصيل الرائعة حول الديناميكيات الهوائية الشديدة لبوليد.

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بوجاتي بوليد

تم تقديم Bolide في الأصل في شكل نسخة اختبارية في أكتوبر 2020 ، ولكن تم الكشف عن نسخة الإنتاج في أبريل 2023، وطوال هذه الفترة ، قام مهندسو بوجاتي باختبار Bolide في عدد لا يحصى من دورات المحاكاة في "حلبات السباق الأكثر شهرة في العالم" من أجل ضبطها بدقة، ومع ذلك ، تم الانتهاء من التحسين النهائي في العالم الحقيقي كجزء من "برنامج اختبار مكثف يركز على رياضة السيارات".

بوجاتي بوليد

تسمح الديناميكا الهوائية المجنونة لـ Bolide بإنتاج ما يقرب من 3 أطنان من القوة الضاغطة ، مما يبقيها ملتصقة بالمسار.

 

يعمل فاصل بوجاتي الأمامي للمسار فقط مع الجنيحات المدمجة جنبًا إلى جنب مع الناشر الأمامي والستائر الهوائية، وتسمح الكابينة الضيقة بدخول المزيد من الهواء عبر المبردات الداخلية المثبتة على الجانب، وبمساعدة شكل وموضع المرايا الجانبية، اختارت بوجاتي المرايا التقليدية بدلاً من الكاميرات، لأنها "تسمح للسائقين بتقدير المسافات بين السيارات الأخرى بسرعة أكبر" في مضمار السباق.

بوجاتي بوليد

أخيرًا، يهيمن على الذيل جناح ضخم وقابل للتعديل، جنبًا إلى جنب مع العادم المركب في المنتصف، ومصابيح LED الرقيقة على شكل X، والإطارات شبه المكشوفة بفضل شكل الناشر.

 

تحت هيكل السيارة على طراز باتموبايل، يخفي هيكل أحادي مشابه للموجود في تشيرون ، ومحرك W16 رباعي التوربو سعة 8.0 لتر، ينتج قوة تصل الى 1,578 حصانا (1,176 كيلو واط / 1600 حصان)، ويبلغ وزن السيارة بأكملها نحو 1450 كجم (3،196 رطلاً).

بوجاتي بوليد

توصف Bolide بأنه أكثر سيارات بوجاتي توحشاً، حيث تقوم بتوليد ما يصل إلى 2.5 جيجا من التسارع الجانبي ، لكن بوجاتي تهدف إلى جعلها لا تزال قابلة للإدارة لجميع السائقين، بغض النظر عن مهاراتهم ، تمامًا مثل أشقائها الذين يسافرون على الطريق. 

تنتج بوجاتي 40 نسخة من Bolide بسعر صافٍ قدره 4 ملايين يورو (4.28 مليون دولار) لكل منها.

بوجاتي بوليد Bolide W16 باتموبايل بوجاتي بوليد

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