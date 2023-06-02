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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات مُذهلة .. سيارات بوجاتي تتسابق على مدرج مكوك الفضاء

تشيرون سوبر سبورت
تشيرون سوبر سبورت

حصل ملاك سيارات بوجاتي على جولة بطول أكثر من 249 ميلا في الساعة على مدرج مكوك الفضاء السابق.

يأتي امتلاك سيارة بوجاتي مع بعض الامتيازات الرائعة، أثناء إجراء اختبار الديناميك الهوائية بخط مستقيم في مدرج جوني بومر في منشأة الإطلاق والهبوط التابعة لشركة سبيس  فلوريدا، تمكن عدد قليل من العملاء من دفع سياراتهم إلى أقصى الحدود.

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تشيرون سوبر سبورت

قطعة الأسفلت التي يبلغ طولها 3.0 ميل كانت في الأصل مخصصة لهبوط مكوك الفضاء، الآن، تقوم السيارات بجولات عالية السرعة هناك، كان ملاك بوجاتي قادرين على قيادة سياراتهم عالية السرعة إلى ما يزيد عن 249 ميلاً في الساعة، ولوضع هذه السرعة في منظورها الصحيح ، غطت المركبات أكثر من ملعب كرة قدم كل ثانية.

تشيرون سوبر سبورت

تلقى كل سائق في الحدث بدلة سباق بوجاتي مصممة خصيصًا مع اسم الشخص عليها، وقامت الشركة بتسجيل كل خوذة بأقصى سرعة لكل سائق على المسار.

 

تمكنت إحدى سيارات تشيرون في الحدث من الوصول إلى 250 ميل في الساعة (403 كيلومترات في الساعة).

تشيرون سوبر سبورت

قال إيفان سيجلر، مدير العلامة التجارية لشركة "تشيرون سوبر سبورت": "شعرت أن سيارة تشيرون سوبر سبورت قادرة على سرعة 400 كم / ساعة كما فعلت عند سرعة 200 كم / ساعة، إنها تجربة لن أنساها أبدًا وتعزز شغفي بعلامة بوجاتي المذهلة".

 

تشيرون سوبر سبورت

في عام 2022 ، قامت بوجاتي بتسليم 80 مركبة ، وهو العدد الأكبر على الإطلاق بالنسبة للعلامة التجارية، وتقوم الشركة بإنهاء الدفعة الأخيرة من تشيرون قبل إكمال 500 دورة إنتاج، وتعمل العلامة التجارية أيضًا على تطوير برنامج مملوك مسبقًا لمساعدة سياراتها على الانتقال بين العملاء.

تشيرون سوبر سبورت

بينما تكمل الطرازات الحالية، تتطلع بوجاتي نحو المستقبل، ويقول الرئيس ماتي ريماك إن السيارة الجديدة المعروفة بإسم خليفة تشيرون بها محرك احتراق ولكن بمساعدة كهربائية، تقول الشركة أنها ستكون مختلفة تماماً عن تشيرون.

 

بوجاتي الفضاء مكوك الفضاء تشيرون تشيرون سوبر سبورت سوبر سبورت

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