عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية السعودية: المملكة بين أكبر 10 مانحين للمساعدات للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل

صدى البلد

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي ، اليوم الجمعة، في الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس" بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، والمنعقد تحت شعار "شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة".


وأكد  وزير الخارجية  السعودي في كلمته بالاجتماع أن المملكة حريصة على تطوير التعاون المستقبلي مع مجموعة "بريكس" من خلال الاستفادة من القدرات والإمكانيات التي تمتلكها المملكة ودول "بريكس".

السعودية.. تعديلات عاجلة على نظام التعليم داخل المملكة


وقال بن فرحان حسبما نقلت واس :" المملكة لاتزال أكبر شريك تجاري لمجموعة بريكس في الشرق الأوسط، والعلاقات التجارية مع دول البريكس شهدت نمواً كبيراً يعكس العلاقات المتنامية والمتطورة مع دول المجموعة، حيث ارتفع إجمالي التجارة الثنائية مع دول المجموعة من 81 مليار دولار في عام 2017م إلى 128 مليار دولار في عام 2021م، وتجاوز 160 مليار دولار في عام 2022م ".


وأكد بن فرحان أن المملكة تتشارك مع دول مجموعة "بريكس" قيمٌ أساسية، وهي الإيمان بأن العلاقات بين الدول تقوم على مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل والتمسك بالقانون الدولي، ووجود أطر عمل متعددة الأطراف.


وأضاف وزير الخارجية السعودي بأن المملكة مستمرة في الالتزام بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتكثيف الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة وسط الأزمات المتكررة وقضايا سلاسل الإمداد.

و نوه بأن المملكة تعد دولةً رائدة في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية في جميع أنحاء العالم، وهي من بين أكبر 10 مانحين للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

مسئول كبير بالزراعة يتقاضى الملايين لتسهيل الاستيلاء على 500 فدان بموقع متميز

لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

بصحبة ابنتيها.. زوجة نجم الأهلي تخطف قلوب متابعيها .. صور

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

عقوبة مفاجئة ضد الوداد قبل مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا

ترشيحاتنا

حلمي طولان يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام فاركو بالدوري

بـ شرط جزائي صادم .. ميلان يجدد عقد لياو رسميًا

انتصار السيسي خلال استقبال السيدة الأمريكية الأولى: “أرحب بجيل بايدن في بلدها الثاني”

فصائل عراقية مسلحة تعلن الحرب على القوات الأمريكية

الرئيس السيسي والسيدة انتصار يرحبان بـ جيل بايدن في قصر الاتحادية ..فيديو

دمّروه نفسيًا| صورة تدّعي الغش على طالب.. ورئيس جامعة الدلتا يرد ..خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تناول خل التفاح صحي.. معلومات صادمة

ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول العنب؟.. والكمية المسموح بها لهم

طريقة عمل فتة الحمص.. غير تقليدية وشهية

جمال شعبان يكشف علاقة الصيف بـ الجلطات .. واحترس من هذه العادات

فيديو

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

ليلة أسطورية.. عقد قران وسط أجواء خلابة وحضور عالمي| فيديو جراف

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ