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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ شرط جزائي صادم .. ميلان يجدد عقد لياو رسميًا

صدى البلد

أعلن نادي إي سي ميلان الإيطالي، رسميا اليوم الجمعة، عن تجديد عقد اللاعب البرتغالي الدولي رافائيل لياو (23 عاما).


وأصبح اللاعب البرتغالي لياو، مرتبط مع الروسونيري حتى عام 2028 وسيتلقى راتبًا سنويًا صافي قيمته 5 ملايين يورو، مع وجود شرط جزائي بقيمة 175 مليون يورو.


"يسر ميلان أن يعلن عن تمديد عقد رافائيل ألكسندر دا كونسيساو لياو حتى 30 يونيو 2028، عند وصوله في صيف عام 2019، قدم رافائيل 162 مباراة و 41 هدفًا و 29 تمريرة حاسمة مع الروسونيري ورسخ نفسه في الإيطالي بجائزة "أفضل لاعب كرة قدم في الدوري الإيطالي" الموسم الماضي، حسبما جاء في بيان صحفي أصدره نادي ميلان.


وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة نادي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل أن يقرر بقاءه بشكل نهائي.

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