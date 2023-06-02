السعودية.. إحباط محاولة دخول كميات هائلة من مخدر الحشيش إلي المملكة

عبر الربع الخالي..

نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في منفذ الربع الخالي في ضبط أكثر من 100.240 كيلوغرام من مادة «الحشيش» قبل تهريبها داخل المملكة ، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.



وفي بيان لها؛ أوضحت الهيئة أنه عُثر على تلك الكمية من الحشيش المخدر مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ، وذلك بإخفائها داخل أرضية المركبة، وفي تجاويف الأبواب الأمامية والخلفية.

وأكدت الهيئة السعودية على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وكذا وقوفها بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات، وذلك بالتنسيق والتعاون المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

كما ناشدت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] والرقم الدولي 00966114208417، مؤكدةً أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.