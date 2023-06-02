تنحيت عن مجلس التأديب.. مصطفى كامل يكشف مصير منير الوسيمي في النقابة

كشف الفنان مصطفي كامل عن مصير النقيب الأسبق منير الوسيمي في الانتخابات القادمة .

وقال كامل أن كل ما تفوه به منير الوسيمي في بيانه الشهير كلام مغلوط وسوف يتم محاسبته بالقانون .

وأضاف كامل أنه تنحي عن مجلس التأديب أمس الخميس، الذي يتولي تأديبه لكي يرجع إلي صفوف باقي الأعضاء لكي يأخذ حقه كباقي الأعضاء وليس كرئيس مجلس التأديب .

وتابع كامل أنه قام بتقديم جميع المستندات التي تدين منير الوسيمي لنيابة الأموال العامة ويأمل أن يتم محاسبته بالقانون.



وصول الفنانين حفل التكريم

وصل منذ قليل المخرج عادل عبده وخالد جلال القائم بأعمال البيت الفني للمسرح إلي مسرح البالون لحضور احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية.

ومن المفترض أن يتم تكريم كل من المخرج عادل عبده وخالد جلال ومصطفي كامل وصفاء أبو السعود والنقيب أشرف زكي وسط حضور عدد كبير من الفنانين والعاملين بالمسرح.

تُكرم اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية اليوم الجمعة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون السابق والفنانة صفاء أبو السعود، وذلك في تمام الخامسة مساءً على مسرح البالون.



كما يُكرم أيضًا كل من المخرج عادل عبده، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون سابقًا، والفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والمخرج خالد جلال، وغيرهم.

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة المحور: "الحمد لله مجهود وتعب الواحد ومشواره الفني مرحش هدر".