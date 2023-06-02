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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في جنوب أفريقيا..

بناء جسور التواصل.. وزير خارجية الإمارات يلتقي نظيره الإيراني

الإمارات - علم
الإمارات - علم

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات علي  هامش اجتماع "أصدقاء بريكس" في كيب تاون بجنوب أفريقيا نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران. 


وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية؛ فقد تم خلال اللقاء بحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام وتعزيز التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز أمن واستقرار وازدهار المنطقة.


كما تبادل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره الإيراني وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة.


وشدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية بناء جسور التواصل الإيجابي والتعاون المثمر مع دول المنطقة وترسيخ مفاهيم حسن الجوار بما يسهم في إرساء السلام والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها.

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