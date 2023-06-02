الإمارات توضح شروط الإقامة علي أراضيها

يخص الوافدين المتقاعدين..

وجهت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، نداء عاجلا الي الوافدين المتقاعدين الراغبين في تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة في دولة الإمارات لمدة 5 سنوات، وفقاً للمعايير المطلوبة والمؤهلة للحصول على هذا النوع من التأشيرات وخطوات تقديم الطلب.

وبينت - بحسب صحيفة الخليج - أنه يمكن للمقيم الذي يزيد عمره على 55 سنة تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات، من أجل البقاء والعيش في الإمارات، وتسري هذه التأشيرة وتكون قابلة للتجديد بعد تحقيق المتطلبات نفسها.

وكشفت الإمارات عن الشروط والتي تمثلت في : «ألا تقل مدة خدمته قبل إحالته للتقاعد عن 15 سنة داخل، أو خارج الإمارات، أو أن يكون عمره 55 عاما، أو أكثر، أو امتلاك عقار، أو عقارات لا تقل قيمتها عن مليون درهم، أو امتلاك مدخرات مالية بقيمة مليون درهم، أو أن يتلقى دخلاً شهرياً بقيمة 20 ألف درهم (15 ألف درهم شهرياً في إمارة دبي)، وتقديم كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

كما حقت الوافدين المتقاعدين إلى الدخول عبر الرابط https://www.visitdubai.com/ar/retire-in-dubai/plan-your-retirement للتعرف إلى البرنامج في دبي وكيفية التقديم على التأشيرة».

وبحسب الحكومة الرقمية فيمكن للأجانب وزوجاتهم وأبنائهم، التأهل للحصول على تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات مع إمكانية التجديد مادام المتقاعد يستوفي شروط التأهل.

وتتضمن الخيارات المالية المقررة أولاً دخلاً سنوياً يعادل أو يفوق 180 ألف درهم إماراتي (49 ألف دولار)، أو 15 ألف درهم إماراتي شهرياً ( 4,100 دولار)، ومدخرات بقيمة مليون درهم ( 275 ألف دولار) في وديعة ثابتة لمدة 3 سنوات، واستثمار في عقار غير مرهون بقيمة مليون درهم، والخيار الرابع مزيج من الخيارين الأول والثالث بقيمة لا تقل عن مليون درهم في وديعة ثابتة لمدة 3 سنوات وعقار (بقيمة 500 ألف درهم لكل منهما).