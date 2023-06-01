الإمارات تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي

تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتبارا من اليوم، وعلى مدار شهر يونيو الجاري، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في نيويورك.



وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية؛ فتترأس السفيرة لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، صباح اليوم بتوقيت نيويورك، أولى جلسات المجلس لهذا الشهر، والتي يستعرض خلالها الأعضاء خطة عمل المجلس المقترحة خلال الشهر الجاري، ليتم بعد ذلك اعتمادها بالتوافق.



ومن المنتظر أن يعقد السفير محمد أبوشهاب نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وغسق شاهين المنسقة السياسية لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، مؤتمرا صحفيا حول برنامج عمل المجلس المعتمد من قبل أعضائه.

