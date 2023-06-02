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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. رقص صفاء أبو السعود أثناء تكريمها في مسرح البالون

صدى البلد

كرمت اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية مساء اليةم الفنانة صفاء أبو السعود لكونها أحك رموز فرقة المسرح المصري.

ولفتت الفنانة صفاء أبو السعود الأنظار اليها أثناء صعودها على خشبة المسرح لتكرمها برقصة على إحدي الأغنيات  وهو ما جعل الحضور يتفاعل معها بالتصفيق الحاد والزغاريد

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أقام مساء اليوم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية احتفالية بتكريم المخرج عادل عبده رئيسس البيت الفني للفنون الشعبية بمناسبة بلوغه سن ال60 عاما

وكرم في هذه الإحتفالية كل من مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانة صفاء أبو السعود والمخرج خالد جلال

وتقدم المخرج الكبير عادل عبده بالشكر لكل الحضور على مساندته له في أخر يوم عمل له بالمسرح مؤكدا على دعمه الكامل للكادرات الجديدة التي تتولي مهام عمله في الفترة القادمة

وصول الفنانين حفل التكريم

وصل  المخرج عادل عبده وخالد جلال القائم بأعمال البيت الفني للمسرح إلي مسرح البالون لحضور احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية.

وحضر الفنانة لقاء سويدان ومجدي فكرى ومديحة حمدي وعدد كبير من العاملين في مسرح البالون

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اشرف زكي البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية البيت الفني للفنون الشعبية البيت الفني للمسرح المسرح المصري المخرج عادل عبده

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