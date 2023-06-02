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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤتمر صحفي لكولر قبل مواجهة الوداد البيضاوي

صدى البلد

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مؤتمراً صحفياً بعد ظهر غد السبت للحديث عن مواجهة الوداد البيضاوي.
ويحضر المؤتمر الصحفي محمد الشناوي حارس المرمي بناء على لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم إستعداداً لمواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد الأحد بإستاد القاهرة.
خاض الفريق مراناً قوياً سبقه محاضرة مطولة شرح فيها كولر طريقة لعب المنافس التي ستعتمد في الأساس علي تضييق المساحات في الثلث الدفاعي ومنع تناقل الكرة.
وطالب المدير الفني للأهلي من لاعبية ضرورة السرعة في الوصول لمرمى الوداد والتسديد من خارج منطقة الجزاء وتواجد ما لا يقل عن 4 لاعبين في منطقة حارس مرمى بطل المغرب خاصة مع إجادتهم للكرات الطويلة.
وحذر كولر لاعبيه من الكرات المرتدة للمنافس حيث قام بعرض أجزاء من مباراة صن داونز والوداد التي أقيمت في بريتوريا وكانت سبباً في تاهل الوداد للنهائي ، حيث كان يصل لمرمي بطل المغرب بأقل عدد من التمريرات وفي ثواني معدودة.
وشدد المدرب السويسري علي مروان عطية واليو ديانج بضرورة التغطية علي تقدم علي معلول ومحمد هاني وتجنب الكرات التي سيتم إرسالها حلفهم خاصة أن الوداد يجيد اللعب بهذا الشكل، وقال للاعبيه أنه يجب عليهم عدم التسرع بغية التسجيل المبكر وأن يستثمروا كل الفرص التي تلوح لهم للتسجيل منها.
ويدخل الفريق الأحمر في معسكر مغلق اليوم إستعداداً لمواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد الأحد بإستاد القاهرة. 
 

السويسري مارسيل كولر الوداد البيضاوي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محمد الشناوي باستاد القاهرة

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