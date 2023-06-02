إجراءات صارمة من مدرب الوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن إجراءات صارمة من البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لنادي الوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقال موقع "مارس إكسبريس" المغربي: "فرض سفين فاندنبروك، مدرب الوداد الرياضي، إجراءات صارمة داخل مقر إقامة الفريق الأحمر، بالعاصمة المصرية القاهرة".



وتابع: "المدرب البلجيكي طالب إدارة الفريق بتأمين الفندق، الذي تقيم فيه بعثة الوداد، لتفادي أي نوع من الاختلاط مع اللاعبين والطاقم التقني، أو أي مؤثرات خارجية من شأنها تشتيت تركيز المجموعة".



واختتم: "قرر سفين فاندنبروك منع اللاعبين، بالادلاء بأي تصريح صحفي".



ويواجه الأهلي نظيره الوداد، يوم الأحد القادم على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.