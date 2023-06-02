جمال شعبان يحذر: الزعل يسبب انكسار القلب

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، حقيقة مصطلح "كسر القلب" ومدي تأثير الحالة النفسية علي الصحة العامة.



وقال شعبان خلال حواره ببرنامج "المصري افندي" بقناة المحور"،:" هناك متلازمة يطلق عليها القلوب المنكسرة، وسببها الحزن الشديد المفاجىء.

وأشار إلي هرمونات الحزن والغضب تحدث أزمة في القلب، قد تؤدي لغلق الشريان التاجي، معلقا: "في ناس ماتت بسبب خبر"، حيث هناك من يعانون من الهشاشة الروحية فينكسروا أمام ضغوطات الحياة.

وأكد أن الأخبار الصادمة تتسبب في الإصابة بجلطات في القلب، وكذلك يحدث الفرح الشديد أزمة بالقلب، مضيفا: “في ناس ممكن تموت من الفرحة وليس الحزن فقط".