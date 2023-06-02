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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

من عمان إلى القاهرة.. 3 دلالات مهمة لزيارة سيدة أمريكا الأولى لمصر

انتصار السيسي وجيل
انتصار السيسي وجيل بايدن

استقبلت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بمطار القاهرة الدولي، السيدة جيل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في مستهل زيارتها إلى مصر التى تمتد على مدار يومين.

لقاء مع الرئيس السيسي 

زيارة زوجة بايدن لمصر 

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته رحبا بالسيدة جيل بايدن في قصر الاتحادية، حيث نقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية، معرباً عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة .

ومن جانبها نقلت قرينة الرئيس الأمريكي تحيات الرئيس بايدن للرئيس السيسي، وأشادت بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر معربة عن تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعبا لمصر.

كما حرصت السيدة جيل بايدن على زيارة الجامع الأزهر؛ لما يمثله الأزهر الشريف من مكانة كبيرة على مستوى العالم، باعتباره منارة للدين والعلم والوسطية، حيث تفقدت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، اليوم الجمعة، الجامع الأزهر، مرتدية رداءً طويلًا باللون الأزرق وغطاءً للرأس؛ احترامًا لتقاليد دخول المساجد.

واستمعت قرينة الرئيس الأمريكي إلى شرح عن الجامع من رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود، الذي كان في استقبالها لدى وصولها.

السيدة جيل بايدن 

زيارة الجامع الأزهر الشريف 

وتفقدت قرينة الرئيس الأمريكي، صحن الجامع الأزهر، قبل أن يتم التقاط الصور التذكارية في صحن الجامع، معبرة عن إعجابها وتقديرها الكبير للأزهر الشريف.

وكانت قرينة الرئيس الأمريكي قد وصلت في وقت سابق اليوم، إلى القاهرة، قادمة من الأردن بعد حضور حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأميرة رجوة الحسين، في زيارة تستغرق يومين، ضمن جولة تشمل أربع دول.

وأوضحت السفارة الأمريكية في القاهرة، في بيان صحفي، أن مصر تعد المحطة الثانية لجولة جيل بايدن، والتي تستمر لمدة أسبوع، وتشمل 4 دول في المنطقة وبدأت في الأردن.

وقد وجهت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، الشكر للسيدة انتصار السيسي، بعد الترحيب الحار بها في مصر، حيث كتبت جيل بايدن، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: شكرًا لكم على الترحيب الحار في مصر أم الدنيا.

كما رحبت السيدة انتصار السيسي بزيارة السيدة جيل بايدن، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "تحل السيدة جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا".

انتصار السيسي وجيل بايدن 

أهمية زيارة جيل بايدن 

وقال الدكتور أحمد سيد المحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارة زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى القاهرة هي زيارة هامة للغاية حيث إنها تأتي في إطار العلاقات المصرية الأمريكية الاستراتيجية.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن العلاقات بين البلدين هي علاقات متشابكة الأبعاد سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي والثقافي والعلمي، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار دعم العلاقات الثقافية والعلمية بينهما، فضلاً عن التعاون في مواجهة التغيرات المناخية في ظل توجه جو بايدن للتوسع في الاقتصاد الأخضر والتقليل من الانبعاثات الحرارية وهو ما يتوافق مع الرؤية المصرية.

وأكمل أحمد سيد حديثه، قائلا إن هذه الزيارة تأتي أيضاً في إطار دعم وتعزيز التعاون العلمي بين البلدين والثقافي مشيراً إلى أن هناك الكثير من المنح الذي تقدم للطلاب، كما أنه كان هناك زيارة لجو بايدن لشرم الشيخ خلال مؤتمر قمة المناخ (cop27) والذي عقد في نوفمبر 2022.

وتابع: تأتي أيضاً الزيارة في سياق التعاون بين المجتمع المدني في مصر وأمريكا، فضلاً عن دعم قضايا المرأة المصرية التي شهدت اهتمام كبير من الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية وبالتالي هي زيارة تعكس أهمية العلاقات بين البلدين وتعطي أهمية لتعزيز قضايا تمكين المرأة.

انتصار السيسي وجيل بايدن
السيدة انتصار وجيل بايدن 
السيدة انتصار وجيل بايدن 
لقاء مع الرئيس السيسي 
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