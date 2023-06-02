أمريكا تتقدم بطلب عاجل من إسرائيل بشأن الفلسطينيين

طالبت الإدارة الأمريكية إسرائيل اتخاذ خطوات إضافية لتحسين حياة الفلسطينيين، وأكدت على هدفها المتمثل بتعزيز أمن إسرائيل.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الجمعة، إن مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، استقبل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، في البيت الأبيض.



وقال سوليفان :"هناك ضرورة لاتخاذ خطوات إضافية لتحسين حياة الفلسطينيين، لأن ذلك أساسي لتحقيق المزيد من السلام والازدهار والتكامل في المنطقة".

وأبدت الولايات المتحدة عبر بيانات وتصريحات متفرقة في الفترة الأخيرة قلقها إزاء التصعيد في الضفة الغربية والنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وجاء في بيان للبيت الأبيض : "واصل المجتمعون النقاش بشأن تعزيز التعاون لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وسبل مواجهة التهديدات التي تشكلها طهران ووكلائها، وذلك متابعة لاجتماع المجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مارس".

وتابع البيان: "أعاد سوليفان التأكيد على هدف الإدارة الأمريكية المتمثل بتعزيز أمن إسرائيل وتكاملها الإقليمي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط".