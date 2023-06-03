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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

البيئة: تكرار العاصفة الترابية الأخيرة مرة أخرى قريبا

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

أكد الدكتور مصطفي مراد رئيس قطاع توعية البيئة بوزارة البيئة، أن العاصفة التي ضربت البلاد أمس ظاهرة طبيعية، مضيفا أنها نتيجة تأثيرات التغيرات المناخية.

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وأضاف محمد مراد، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة ، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري ، أن العالم كله يشهد ظواهر حادة جدا بسبب التغيرات المناخية، لافتا إلى أن من الممكن أن تتكرر هذه العاصفة الحادة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، ولدى وزارة البيئة جهة من الممكن أن تتوقع أي ظواهر جوية مقبلة.

 

التغيرات المناخية

 

وتابع الدكتور مصطفي مراد رئيس قطاع توعية البيئة بوزارة البيئة، أن الوزارة نبهت من هذه العاصفة، ولدينا تلوث في الهواء في مصر، والمنطقة ، نتيجة للصحراء المحيطة، وتلوث الهواء له دور في التغيرات المناخية، مستدركا أننا أصبحنا في معضلة كبيرة، والتغيرات المناخية وتلوث الهواء ظواهر معقدة.

 


 

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