عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكاف يعلن عن العد التنازلي لانطلاق كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديڤوار

صدى البلد

يحتفل الاتحاد الإفريقي "كاف" ولجنة التنظيم المحلية بكوت ديڤوار بالعد التنازلي الرسمي بحملة كأس أمم افريقيا توتال إنيرچيز والتي ستقام في ساحل العاج عام ٢٠٢٣.

جاء ذلك عن طريق بيان أصدره الاتحاد الإفريقي "كاف" ولجنة التنظيم في كوت ديڤوار عن بدء العد التنازلي لحملة كأس أمم إفريقيا وذلك من خلال حملة إعلانات مركزة حول الرمز الهاتفي +225 الخاص بكوت ديڤوار مما أدى إلى حماس كبير لدى مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء إفريقيا والخارج لاقتراب موعد منافسات كأس أمم إفريقيا. 

وقامت اللجنة المنظمة بعرض مقطع فيديو موجز يكشف عن المنافسة والبلد المضيف والأيام المتبقية على العرس الإفريقي الذي ينتظره كل عشاق القارة الإفريقية.
ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس أمم افريقيا توتال إنيرجيز كوت ديڤوار ٢٠٢٣ يوم ١٣ يناير 2024 .

الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ الأمم الأفريقية أمم الأفريقية ٢٠٢٣ كأس الأمم الافريقية كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٣ كأس أمم إفريقي كاس امم افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

عاجل.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الوداد

ترشيحاتنا

علي بابا الصينية تنافس مايكروسوفت الأمريكية بـ روبوت Tongyi Tingwu

مع بداية يونيو .. الأسعار الجديدة لـ MG ZS في مصر | صور

كلمات يرضيك الله بها يوم القيامة.. رددها صباحا ومساء

بعد تخطي فيوتشر.. بيراميدز يتحدى الأهلي ويعلن إصراره على المنافسة للتتويج بالدوري

خلال ساعات.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

شمال سيناء تحقق الميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأكثر من 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الأبيض والأسود

بعد خسارة زوجته لقب ملكة جمال البرازيل.. رجل يهاجم المتسابقات على المسرح|شاهد

شاهد.. 15 صورة من حفل زفاف ميرنا نور الدين

بفستان ساحر.. أصالة نصري تخطف الأنظار بهذا اللوك على إنستجرام

فيديو

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ