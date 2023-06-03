الكاف يعلن عن العد التنازلي لانطلاق كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديڤوار

يحتفل الاتحاد الإفريقي "كاف" ولجنة التنظيم المحلية بكوت ديڤوار بالعد التنازلي الرسمي بحملة كأس أمم افريقيا توتال إنيرچيز والتي ستقام في ساحل العاج عام ٢٠٢٣.

جاء ذلك عن طريق بيان أصدره الاتحاد الإفريقي "كاف" ولجنة التنظيم في كوت ديڤوار عن بدء العد التنازلي لحملة كأس أمم إفريقيا وذلك من خلال حملة إعلانات مركزة حول الرمز الهاتفي +225 الخاص بكوت ديڤوار مما أدى إلى حماس كبير لدى مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء إفريقيا والخارج لاقتراب موعد منافسات كأس أمم إفريقيا.

وقامت اللجنة المنظمة بعرض مقطع فيديو موجز يكشف عن المنافسة والبلد المضيف والأيام المتبقية على العرس الإفريقي الذي ينتظره كل عشاق القارة الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس أمم افريقيا توتال إنيرجيز كوت ديڤوار ٢٠٢٣ يوم ١٣ يناير 2024 .