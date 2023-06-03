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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلوك كاجوال ..شمس الكويتية تبرز جمالها بهذه الإطلالة

شمس الكويتيه
شمس الكويتيه

نشرت الفنانة  شمس الكويتية صورًا جديدة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة .

 
وتألقت شمس الكويتية وهي ترتدي  بلوزه منقوشه وبنطال جينز  مجسم وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، و بتسريحة شعر  جذابه  ناعمة.


 

طرحت الفنانة شمس الكويتية كليب، أغنيتها الجديدة بعنوان يا متعلم ، وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب.

كليب "يا متعلم" غناء شمس الكويتية ، وكلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن والموزع الموسيقي سامر أبو طالب، وإخراج الكليب شريف ترحينى. 


 

وتقول كلمات أغنية "يا متعلم":

يامتعلم يابتاع المدارس
اتسببت في كوارث
علمتني الأدب
افتريت وأنا قلبي ماكانش ناقص

 

اغنيتها الجديدة الفنانة شمس الكويتية ايهاب عبد العظيم سامر أبو طالب أغنية يا متعلم اطلاله جريئه

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