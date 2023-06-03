بلوك كاجوال ..شمس الكويتية تبرز جمالها بهذه الإطلالة

نشرت الفنانة شمس الكويتية صورًا جديدة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة .
وتألقت شمس الكويتية وهي ترتدي بلوزه منقوشه وبنطال جينز مجسم وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، و بتسريحة شعر جذابه ناعمة.
طرحت الفنانة شمس الكويتية كليب، أغنيتها الجديدة بعنوان يا متعلم ، وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب.
كليب "يا متعلم" غناء شمس الكويتية ، وكلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن والموزع الموسيقي سامر أبو طالب، وإخراج الكليب شريف ترحينى.
وتقول كلمات أغنية "يا متعلم":
يامتعلم يابتاع المدارس
اتسببت في كوارث
علمتني الأدب
افتريت وأنا قلبي ماكانش ناقص