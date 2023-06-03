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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بيراجعوا لآخر لحظة.. دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحانات نهاية العام

دخول طلاب الثانوية
دخول طلاب الثانوية الأزهرية إلى اللجان

رصدت عدسة موقع صدى البلد، لحظة دخول طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي، أول أيام امتحانات نهاية العام، بمعهد الزيتون الإعدادي الثانوي.

من جانبه، أكد الشيخ عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية، مبينا أن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية جاهزة وعلى أتم استعداد لانطلاق الامتحانات، وسوف تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، و مهمتها الأساسية الوقوف على أي عوائق أو مشاكل وحلها على الفور.

من جانبه صرح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن إدارة الامتحانات انتهت من جميع أعمالها الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تم إرسال جميع الأسئلة لمراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية، كما تم إرسال جميع جوابات الانتدابات الخاصة بالملاحظة في الشهادة الثانوية لجميع المناطق، وتم توزيعها على السادة المعلمين بالفعل وعلم كل معلم لجنته، كما أن رؤساء اللجان بدأوا عملهم بالفعل في لجانهم وجهزوا اللجان على أفضل حال.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

 

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
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