ولادة مبكرة.. مجدي بدران يحذر الأمهات الحوامل ومرضي الحساسية من العاصفة الترابية

قال الدكتور مجدي بردان، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك عدة نصائح يجب اتباعها لتجنب إصابة الأطفال بالالتهابات التحسسية، خلال العاصفة الترابية، أهمها تجنب الخروج وتغيير الملابس عدة مرات خلال اليوم.

وأضاف مجدي بدران، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، في حالة الخروج، يجب علينا الاستحمام قبل وبعد الخروج، وغسل اليدين والوجه، بالإضافة إلى الغرغرة، مناشدا الأمهات بعدم وضع الملابس خارج المنزل وتعرضها للهواء.

واسترسل: وضع الملابس خارج البيت سيتسبب في حملها حبوب اللقاح والأتربة، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية وتنظيف الأسطح باستمرار من الأتربة.

ولفت إلى أهمية قص الأظافر وغسل الايدي، وعدم تناول أي أدوية خاصة بالحساسية دون استشارة الطبيب، بالإضافة إلى تناول المياه والأعشاب الطبيعية.

ونوة بأن تعرض الأم الحامل إلى الأتربة من الممكن أن يتسبب في حدوث ولادة مبكرة وإصابة الجنين بالحساسية بعد الولادة،