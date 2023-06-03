عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: جار تنفيذ آلاف الوحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل بـ"سكن كل المصريين"

صدى البلد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ آلاف الوحدات السكنية للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية، "سكن كل المصريين"، بمدينة العاشر من رمضان.

وأشار الوزير إلى أن هناك متابعة مستمرة للموقف التنفيذى للوحدات، وكذا الخدمات المرتبطة بها، لتشجيع المستفيدين بالوحدات على سرعة السكن، مؤكدا أن مدينة العاشر من رمضان تشهد دائما إقبالا شديدا على حجز هذه الوحدات، كما أن نسبة الإشغال بالوحدات مرتفعة.

 

وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه جارٍ استكمال أعمال تنفيذ 21 عمارة بواقع 504 وحدات سكنية لمحدودي الدخل " إسكان اجتماعي " بالحي الـ12 ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.


وتابع المهندس علاء منيع، أعمال استكمال تنفيذ مشروع سكن كل المصريين ضمن المرحلة الرابعة بشرق وغرب حي الأندلس نموذج 90 مترا مربعا للوحدة، وكذا استكمال تنفيذ مشروع 298 عمارة " سكن كل المصريين " بحي النرجس المرحلة الرابعة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة ودفع سير العمل في المواقع والتأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية أثناء التنفيذ.

 

 

 

وقام المهندس علاء منيع، بالمرور على أعمال تنفيذ منطقة الخدمات الإقليمية بمشروع سكن كل المصريين محور الإسكان المتوسط  وتشمل تنفيذ 68 عمارة تضم ١٦٣٢ بمساحات (100 – 110 - 120)م٢/ للوحدة ( تشطيب كامل) شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.

كما قام المهندس علاء منيع، بمتابعة استكمال تنفيذ 98 عمارة بالحي الـ20 بمساحة  ٩٠ مترا مربعا للوحدة، وتنفيذ 178 عمارة بالحي الـ21 بالمرحلة الخامسة " سكن كل المصريين " بمساحة ٩٠ مترا مربعا للوحدة.

وشدد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، على الشركات القائمة بالأعمال بضرورة العمل بكامل طاقتها في كل المواقع وسرعة دفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات الزمنية المحددة .
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

قبل عيد الأضحى.. اشتري أرخص أنواع اللحوم البلدي من هنا

كارثة مروعة بالهند.. مصرع وإصابة 1200 شخص فى تصادم 3 قطارات |فيديو

عشان تساعدك في البيت وتدلعني.. هايدي تطلب الخلع: جايب الخدامة يتجوزها

بعد غياب الشناوي.. مجدي عبد الغني يوجه رسالة لحراس مرمى الأهلي

ترشيحاتنا

اكتفاء ذاتي.. إنجازات مصر في قطاع الكهرباء| تعرف عليها

إيرادات الأفلام.. ليلى علوى نمبر وان ومحمد رمضان الخامس وأحمد داود الثانى

الخلافات انتهت تماما.. تنصيب أردوغان يحمل انفراجة كبيرة لعلاقات مصر وتركيا

استعدوا لزلزال مدمر.. تحذير مرعب من عالم الزلازل الهولندي للعالم

حسن شحاتة يرأس وفد مصر الثلاثي في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج وأفضلهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. ضيق التنفس علامة على إصابتك بهذه الأمراض

فستان غير تقليدي.. تفاصيل إطلالة ميرنا نور الدين في حفل زفافها

حلوى مناسبة للرجيم.. طريقة عمل بديل البراونيز  الصحي

في يومها العالمي.. الدراجات الهوائية تغنيك عن العلاج النفسي وتحد من السمنة

فيديو

خيانة.. ياسمين عز تنقذ زوجين من الطلاق وتكشف حقيقة مقلب رامز| فيديوجراف

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ