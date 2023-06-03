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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتمثلها | شاهد.. ميس إيمان توضح طريقة شرحها لمادتي التاريخ والجغرافيا

ايمان جابر
ايمان جابر

استضافت الإعلامية "  لميس سلامة  " مدرسة الجغرافيا " إيمان جابر " ، والتي اشتهرت بشرحها للجغرافيا بطريقتها الخاصة .

وقالت إيمان جابر ، خلال لقائها لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أنها ترغب دائما في أن يحب طلابها المنهج من خلال طرق تعليمية مختلفة ، وغير تقليدية ، مشيرة إلى أنها بدأت التدريس من 26 عاما .

وأضافت " إيمان جابر " ، أنها قامت بتمثيل العدوان الثلاثي لطلابها ، موضحة أن مادة الدراسات الاجتماعية تحتاج لتخيل وليس حفظ فقط .

وتابعت " إيمان جابر " : لازم الطالب يتخيل التاريخ كقضية تقسيم فلسطين ، لابد وأن يكون ثابت في أذهانهم من الصغر .

لميس سلامة توك شو برنامج صباح البلد

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