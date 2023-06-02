العظمى تتخطى 40.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم

قدّمت الإعلامية لميس سلامة

، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، 2 يونيو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، وشديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 40 - 24

الإسكندرية 33 - 20

الإسماعيلية 40 - 24

الغردقة 38 -27

أسوان 43 - 28

سوهاج 41 - 26

المنيا 42 - 26