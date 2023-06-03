عقب افتتاحه.. تعرف على أبرز المعلومات الخاصة بكوبري ونفق 45 شرقي الإسكندرية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، نفق وكوبري وممشي السادات، شرقي الإسكندرية، مع بدء التشغيل الفعلي للمشى السياحي والانفاق والكباري للجمهور.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن مشروع نفق وكوبري السادات:

يُعد المشروع ثان أكبر المشروعات المرورية في الإسكندرية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.

يهدف إلى القضاء نهائيا على جميع الاختناقات المرورية وخاصة في فصل الصيف.لاسيما أن عدد سكان الإسكندرية يصل خلال موسم الصيف الى 9 مليون مواطن تقريبا ما بين سكان المدينة وزوارها.

عناصر المشروع

يبدأ النفق من شارع السادات بعرض 19 متر ، عبارة عن 3 حارات للدخول و 3 حارات للخروج بطول 150 متر تقريباً مفتوح من الأعلى.

يستمر النفق أسفل طريق الجيش بعرض 3 حارات دخول 3 حارات خروج بطول 60 متر بارتفاع 6 متر وبعرض 25 متر يشمل نفق يمين ونفق يسار للمشاة بعرض 2.5 متر وارتفاع صافي 2.5 متر.

ينتهي النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار – بعدد (2) كوبري عبارة عن 3 حارات للخروج 3 حارات للدخول لكل منهما ويتم انفصالهم عن بعضهم البعض وذلك بطول 200 متر تقريباً لمطلع الخروج من النفق وطـول 130 متر تقريباً لمنزل الدخول إلى النفق.

يوجد مدخلين لنفق المشاة الواحد، مدخل قبلي على رصيف العمارات بالإضافة إلى مدخل من أعلى النفق مباشرة على شارع السادات للوصول بهما إلى الجهة المقابلة من البحر إما الصعود للممشى على رصيف الكورنيش البحري أو النزول إلى الشاطيء بأطوال 140 متر تقريباً لأنفاق المشاة بجميع الاتجاهات.

تم توسعة الطريق من 6 حارات إلى 10 حارات بعرض 35 متر تقريبا + 2 رصيف مشاه على الجانبين وبطول حوالي 600 متر تقريباً.