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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوكيل الثقافي لأزهرية الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية

انطلاق امتحانات الشهادة
انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية بالمدارس الأزهرية

تفقد علاء العريان الوكيل الثقافي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، اليوم لجنتي بنين وفتيات معهد القويري بالعجمي، غربي الإسكندرية، لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، وذلك في حضور محمد الجوهري موفد قطاع المعاهد الأزهرية والمتابع الامتحانات من قبل قطاع المعاهد الأزهرية، وإسماعيل العوامي مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، وإسماعيل أنور مدير العلاقات العامة والإعلام لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

وانطلقت صباح اليوم السبت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بجميع معاهد الإسكندرية دون شكاوى من الأسئلة، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي امتحاناتهم في مادتي الفقه والحديث.

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وخلال جولته، اطمأن العريان على سير العملية الامتحانية مؤكدا على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملأه الهدوء و الاستقرار والطمأنينة، كما تأكد من مطابقة الأسئلة للمناهج المقررة وأنه لا يوجد شكوى من الطلاب والطالبات.

وشدد العريان على منع الغش بكافة الطرق، والتشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، والعمل على توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات، والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها، والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، حرصًا على خروج الامتحانات بصورة مشرفة دون أي معوقات.

ومن المقرر أن يؤدي الامتحانات غدًا الأحد طلاب القسم الأدبي، في مادتي الفقه والحديث أيضًا.

جدير بالذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن محمد عبدالغني، أعلن موعد امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث تنطلق اليوم السبت بالنسبة للقسم العلمي، ويوم الأحد بالنسبة للقسم الأدبي، وتنتهي يوم 12 يوليو المقبل.

 

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