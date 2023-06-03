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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

روائع الطرب الأصيل في حفل فني بأوبرا الإسكندرية لفرقة التراث للموسيقي العربية

حفل فني بأوبرا الإسكندرية
حفل فني بأوبرا الإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مساء اليوم حفلا فنيا لفرقة التراث للموسيقى العربية شارك فيها نجوم الفرقة بمجموعة متنوعة من روائع الطرب الأصيل، في حفل كامل العدد حيث امتلأت قاعة مسرح دار أوبرا الإسكندرية بجمهور الثغر التذوق للفنون.

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بدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقي "حبي" أداء الفرقة الموسيقية، موشح "صحت وجدا "أداء الكورال، هقابله بكرة، قاعد معايا، أداء الفنانة أنغام مصطفي.. يا حلو ناديلي، يا جميل يا اللي هنا أداء  الفنان احمد الوزيري، هو الحب لعبة، أما براوة أداء الفنانة نهي حافظ، كامل الأوصاف أداء الفنان محمد محسن،بعيد عنك أداء الفنانة حنان الخولي.. سمرا يا سمرا، سحب رمشه أداء الفنان محيي صلاح، سألوني الناس، أخد حبيبي أداء الفنانة رضوي سعيد..علي الحلوة والمرة، عندما يأتي المساء، علي خده يا ناس أداء الفنان أحمد صبري..طاير يا هوى، علي الرملة أداء الفنان ياسر سليمان.. واختتم نجوم الفرقة حفل الليلة بأغنية "الأرض الطيبة".

يشار إلي أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقي الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوي الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

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