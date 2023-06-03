اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد الإسكندرية

تنطلق صباح اليوم السبت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بجميع معاهد الإسكندرية، وقد أنهت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات.

وترأس الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، ترأس اجتماعاً تنظيمياً ضم رؤساء لجان الشهادة الثانوية لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الازهرية؛ للتأكيد على التعليمات الخاصة بالامتحانات.



وشدد الشيخ خميس محمد على منع الغش بكافة الطرق، والتشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، والعمل على توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات، والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها، والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، حرصًا على خروج الامتحانات بصورة مشرفة دون أي معوقات.



جدير بالذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن محمد عبدالغني، أعلن موعد امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث تنطلق غدًا بالنسبة للقسم العلمي، ويوم الأحد بالنسبة للقسم الأدبي، وتنتهي يوم 12 يوليو المقبل.



ومن المقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمي امتحاناتهم في مادتي الفقه والحديث، ويوم الأحد يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم في مادتي الفقه والحديث أيضًا.