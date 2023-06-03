عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

بات ضرورياً ونحن نسعى إلى تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة من خلال المحاور الثلاث لها وهي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، أن نعي جيداً أهمية الاستثمار فى مصر من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد المصري، ولن يكون ذلك إلا من خلال دراسة المعوقات والمشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي ووضع الحلول اللازمة لتلك المشاكل ومن بينها ضرورة تغيير الثقافة الاستثمارية لدى الجهات المعنية بهذا الملف الهام وبخاصة التخلص من الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تشكل أهم المعوقات نحو توفير بيئة جاذبة للمستثمر.

وفى ذات السياق يجب التأكيد على ضرورة وأهمية التطور التشريعي للقوانين ذات الصلة بالاستثمار فى مصر وضرورة الوقوف على أوجه القصور في هذه التشريعات ومراجعة الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها والضمانات التشريعية لجذب استثمار آمن لمن يريد أن يدخل فى دهاليز السوق المصري، كما يجب وضع إطار عام لسياسة تشريعية مرنة تمكنها من التوافق والتكيف مع الظروف الاستثمارية المحلية والدولية.
وفى ذات السياق أيضاً يجب أن نثمن اتجاه القيادة السياسية حالياً من خلال تبني الحكومة المصرية رؤية خاصة لدعم أو تعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية فى الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد المصري عديداً من الصعوبات والمعوقات بعد سلسلة متواصلة من الصدمات بدءاً من آثار جائحة كرونا، ووصولاً للحرب فى أوكرانيا وتبعاتها المختلفة.
وفى النهاية بات حتمياً وجود نظرة تشريعية لمنظومة الاستثمار فى مصر تواكب التطور الذي يواكب حركة الاستثمار فى العالم وتضع حلولاً تشريعية تمثل ضمانات للمستثمر الذي يرغب فى السوق المصري، كما يجب التأكيد على أهمية تهيئة مناخ الاستثمار لكونه أحد العناصر الرئيسية لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

مبادئ التنمية المستدامة التنمية المستدامة الشاملة الاستثمار فى مصر جذب الاستثمار الأجنبى تغيير الثقافة الاستثمارية التطور التشريعي للقوانين لسوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

إحالة رئيس مدينة كفر الشيخ للمحاكمة العاجلة بتهمة التزوير

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

استعدوا لزلزال مدمر.. تحذير مرعب من عالم الزلازل الهولندي للعالم

بعد تحقيقات النيابة.. هل يسدد مالك لافتة أكتوبر تعويضات للضحايا؟

قبل عيد الأضحى.. اشتري أرخص أنواع اللحوم البلدي من هنا

موضوعات متعلقة

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتفقد اعمال تطوير المتحف اليوناني بمحافظة الاسكندرية

حكومة الأردن تحذر مواطنيها من الوقوع في شرك المكالمات الدولية مجهولة المصدر

بالستة مرتين.. خالد الغندور يثير الجدل في ذكرى فوز الزمالك على الأهلي

بدء تلقي اعتذارات الثانوية العامة 2023 من المعلمين الثلاثاء.. اعرف الشروط

الحكومة تكشف عن تفاصيل الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

حادث غريب في داخل إسرائيل.. والسلطات تتحرك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متسامحين وقلبهم أبيض.. هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا

جمال شعبان يكشف علامات غير متوقعة تدل على الإصابة بمرض القلب

بالإسود الجرئ.. بسمة بوسيل تثير ضجة في زفاف ميرنا نور الدين

انتبه.. ضيق التنفس علامة على إصابتك بهذه الأمراض

فيديو

خيانة.. ياسمين عز تنقذ زوجين من الطلاق وتكشف حقيقة مقلب رامز| فيديوجراف

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

اﻟﻤﺰﻳﺪ