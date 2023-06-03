صحف السعودية| وزير الخارجية الأمريكي في الرياض قريبا.. وإصابة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال للضفة

زيلينسكي: جاهزون لشن الهجوم المضاد

الهند: ارتفاع حصيلة حادث اصطدام القطارات إلى 288 قتيلاً

الصين تعترض على وصف «الناتو» لها بأنها «تهديد»

زلزال بقوة 5.9 يضرب خليج عدن

وزير الدعوة الإسلامية يطالب الدعاة المتراجعين بالتبرؤ العلني من أشرطة التغرير



تناولت صحف السعودية عددا من الموضوعات المتفرقة وكذلك اخبار محلية و عالمية موسعة.

قالت صحيفة الشرق الأوسط، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في مقابلة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، نشرت اليوم (السبت)، أن بلاده مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

وقال زيلينسكي: «نعتقد بقوة أننا سننجح».

وأضاف: «لا أعرف كم من الوقت سيستغرق. لأكون صادقا، يمكن أن يسير بعدة طرق مختلفة تماما. لكننا سنقوم بذلك، ونحن مستعدون».

وتأمل كييف أن يؤدي الهجوم المضاد إلى تغيير مسار الحرب التي اندلعت مع الغزو الروسي لأراضيها قبل 15 شهرا.

كان زيلينسكي قد قال الشهر الماضي إن بلاده بحاجة إلى انتظار وصول المزيد من العربات المدرعة الغربية قبل شن الهجوم المضاد. وبذل مساعي دبلوماسية للحفاظ على الدعم الغربي، وطلب المزيد من المساعدات العسكرية والأسلحة، وهو أمر أساسي لنجاح أوكرانيا في خططها.

وتسيطر روسيا على مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية في الشرق والجنوب والجنوب الشرقي.

وأثارت موجة طويلة من الطقس الجاف في بعض أجزاء من أوكرانيا توقعات بأن الهجوم المضاد قد يكون وشيكا. وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، كثفت أوكرانيا من ضرباتها على مخازن الذخيرة وطرق الإمدادات اللوجيستية الروسية.

ارتفعت حصيلة ضحايا اصطدام ثلاثة قطارات في شرق الهند إلى 288 قتيلا على الأقل، وفق ما أفاد المدير العام لأجهزة مكافحة الحرائق في ولاية أوديشا سودانشو سارانغي صباح اليوم (السبت).

وأكد سارانغي لوكالة «الصحافة الفرنسية» هذه الحصيلة الجديدة لأعداد القتلى، في حين أن أكثر من 850 آخرين أصيبوا أيضا بجروح جراء هذا الحادث الذي وقع مساء أمس (الجمعة)، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات.

ذكر تقرير الصحيفة، ان سفارة بكين لدى النرويج اليوم (السبت)، قالت أن الصين «تعارض بشدة» وصف حلف شمال الأطلسي لها مراراً بأنها تهديد، مشيرة إلى تصريحات للأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ خلال زيارة قام بها أخيراً إلى النرويج.

وقالت السفارة في بيان: «تحث الصين حلف الأطلسي على وقف إثارة الصراعات الإقليمية وبث الانقسامات والاضطرابات».

وأضاف البيان أن ستولتنبرغ اتهم الصين بتهديد دول مجاورة وقمع البلدان التي لا ترضخ لها.

وقال: «حلف الأطلسي يقول إنه منظمة إقليمية ودفاعية، لكن أعضاء معينين في الحلف يتجاوزون باستمرار مناطق الدفاع التقليدية، ويجرون بشكل متكرر اتصالات عسكرية وثيقة مع دول في آسيا والمحيط الهادئ، مما يؤدي إلى تصعيد التوترات».

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية اليوم السبت وقوع زلزال بقوة 5.9 في خليج عدن.

وقال المركز إن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.



قالت صحيفة عكاظ، أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيقوم بزيارة إلى السعودية تستمر يومين يبدأها الثلاثاء القادم «لمناقشة التعاون الاستراتيجي الأمريكي السعودي في القضايا الإقليمية والعالمية ومجموعة من القضايا الثنائية بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني».

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن بلينكن سيشارك الأربعاء القادم في «اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي الأمريكي لمناقشة التعاون المتزايد مع شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الأمن والاستقرار وخفض التصعيد والتكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

وأضاف المتحدث أن «بلينكن سيشارك يوم الخميس مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض في استضافة اجتماع وزاري للتحالف الدولي لهزيمة ما يسمى تنظيم (داعش) لتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه التحالف ضد (داعش) لمواجهة التهديد المستمر للتنظيم وإعادة تأكيد التزامنا بضمان هزيمته الدائمة».

قالت صحيفة عكاظ، بما قال به وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على والذي أكد السماح لأحد أن يتدخل في موضوع الدعاة المتراجعين عن أفكارهم وفتاواهم التي غرّروا بها الناس. وأكد، في تصريحات صحفية بعد جولة تفقدية على مرافق الوزارة في مكة، عدم قبول التراجعات الورقية، «لأن حماية أفكار الناس أمانة في أعناقنا»، مؤكداً ضرورة أن يتراجع الداعية عما بثه في أشرطته ودمّر فيها أفكار الناس وأن يكون صادقًا وأن يعلن ذلك بجدية.

وقال آل الشيخ: «إذا وقع الإنسان في محظور كبير يسرنا تراجعه، لكن نطلب منه أن يعلن ذلك علناً وبجدية»، وأضاف: «نتمنى له الرجوع إلى الحق، لكن نطلب منه أيضاً أن يعلن تراجعه على الملأ، كما أعلن ذلك على الملأ في تجاوزاته، وإذا أثبت جدّيته وصدقه ندرس وضعه».

قالت صحيفة الرياض، أصيب العديد من الفلسطينيين اليوم، بجروح وحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن فلسطينياً أصيب بنيران قوات الاحتلال في مدينة طولكرم، كما أصيب العشرات بجروح وحالات اختناق، خلال عمليات اقتحام لعدة قرى قضاء مدينة جنين، والتي تخللها إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع صوب الفلسطينيين، تزامن معها اقتحام قوات الاحتلال لعدة مناطق في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

في ذات السياق، يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم 20 على التوالي فرض الحصار على قرية المغير قضاء مدينة رام الله، ويعرقل حركة تنقل الفلسطينيين، مما فاقم من معاناتهم، مجبرهم على سلوك طرق وعرة.

