هل تتعرض البلاد لرياح خماسين مجددا هذا الأسبوع؟ الأرصاد تجيب| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الاستقرار في الحالة الجوية بدأ منذ مساء أمس، الجمعة، ويستمر حتى مدار الأسبوع الجاري، موضحة أننا لا نزال في فصل الربيع.

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباحنا مصري" المذاع على فضائية "المصرية"، أنه من المتوقع خلال فصل الربيع حدوث تقلبات جوية سريعة، ومن الممكن أن تتعرض البلاد في أي وقت لرياح خماسين، مشيرة إلى أن الرياح خلال اليومين الماضيين أدت لارتفاع ملحوظ في الطقس، وانخفاض الرؤية الأفقية.

وأوضحت أنه اعتبارا من اليوم تبدأ البلاد بالتأثر بكتل شمالية قادمة من البحر المتوسط، وبالتالي تنخفض الحرارة بقيم تصل لـ 6 درجات.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 34 درجة مئوية، ويعود الطقس للمعدل الطبيعي له، خلال فصل الربيع، منوهة إلى أن الأجواء مستقرة تماما، ومعتدلة فترات الليل.