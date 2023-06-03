مجدي بدران: الرُضع يستنشقون الأتربة والغبار 20 مرة ضعف الكبار

وجه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عدة نصائح للمواطنين من أجل حماية الأطفال خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، أهمها تجنب الخروج، وتغيير الملابس عدة مرات باليوم، فضلا عن الاستحمام عند الخروج والعودة للمنزل، إلى جانب غسل الوجه واليدين دوريا، مشيرًا إلى أهمية تعليم الأطفال كيفية «الغرغرة» وغسل الأنف جيدا، موضحًا أن الرضع يستنشقون الأتربة والغبار 20 مرة ضعف الكبار.

وقال «بدران»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إنه يجب على الأمهات عدم نشر الملابس خارج المنزل خلال الأيام الجارية كونها ستجمع الأتربة وحبوب اللقاح، مؤكدا أهمية ارتداء الكمامة الطبية، متابعا أنه في حالة خروج الأطفال لأداء الامتحانات الخاصة بهم، يجب تنظيف السطح أولا قبل الجلوس وبدء الاختبار.

وأضاف أنه يجب على مسئولي التنظيف، استخدام الماء الدافئ والكلور المخفف 10% أثناء عملية التنظيف، مشيرًا إلى أنه يجب تقليم الأظافر بشكل مستمر كونه تنتج عنه مشكلات كثيرة للغاية، موضحا: «خدش العين أو الجلد يعامل مثل الجرح، إذ إنه يدخل الميكروبات والمواد التي ينتج عنها الحساسية».

ولفت «بدران»، إلى أنه يجب تنظيف وتغيير المكان الذي نجلس فيه عدة مرات مع غسل الشعر، فضلا عن تجنب العدسات اللاصقة للمراهقين، إلى جانب شرب المياه كميات وفيرة من المياه والأعشاب الطبيعية مع عدم تناول أدوية إلا باستشارة الطبيب مثل أدوية الحساسية التي يجب تكرارها حسب توجيهات الطبيب.

ونوه إلى أن هناك دراسات تشير إلى كون الأتربة والغبار يؤثران على الأجنة، إذ ينتج عنهما حساسيات للصدر أو الجلد لهم بعد الولادة، مشيرا إلى أن عدم ارتداء السيدة الحامل للكمامة قد يعرضها لخطر الولادة المبكرة، موضحًا أن العالم بأكلمه يضم 5 بلايين طن من الأتربة في الجو العام، لذلك يجب عدم خلع الكمامة.