هكذا قضت جيل بايدن أسعد أوقاتها في الأهرامات.. صور

جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي تحقق أحلامها بزيارة منطقة أهرامات الجيزة الآثرية ، لتعبر عن سعادتها في رحاب حضارة 7 الآف سنة ومارآته من شموخ وعظمة التاريخ المصري القديم.

وفى إطار اهتمام الدولة المصرية بابرازأهمية التاريخ المصري ،استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي ، الذي قدم شرحًا لها أثناء زيارتها لهرم خوفو من الخارج، ومنطقة البانوراما، وأبو الهول.

جيل بايدن

جيل بايدن



وحرصت بايدن على إلتقاط الصور التذكارية لها في المنطقة الأثرية، وأعربت عن سعادتها بهذه الزيارة، وإعجابها بأهرامات الجيزة وأبو الهول.

جيل بايدن

وفي نهاية الزيارة قدم الوزير لقرينة الرئيس الأمريكي هدية تذكارية عبارة عن مستنسخ لقلادة فرعونية.