هل يساعد المعلم طلابه في حب المادة الدراسية؟.. دراسة توضح الحقيقة

عرضت قناة سكاي نيوز الإخبارية تقريرا أفاد أن نتائج دراسة بريطانية تشير إلى أن مادة الرياضيات تسببت في الإحباط والضغط النفسي للطلبة .

وأفاد التقرير أن المدرس هو الذي يساعد في إستيعاب المادة عند الشاب أو الطالب سواء مادة الرياضيات أو غيرها من المواد الدراسية وأن مع تحليل أراء الشباب ستكون الإجابات ان حب المعلم يساعد على حب المادة .

وأفاد التقرير أن طريقة التعليم الناجحة تبدأ من المدرس وأن الدراسة أكدت أن ثلث البالغين يصابون بالقلق من مادة الرياضيات وعلى الرغم من ذلك فإن مادة الرياضيات تساعد على التخيل وأن المدرس يساعد على تحفيز الذكاء لدى الطالب .