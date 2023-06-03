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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فرح سعيد تبرز تفاصيل تعليق السيدة انتصار السيسي على زيارة جيل بايدن|فيديو

فرح سعيد
فرح سعيد

علقت الإعلامية  فرح سعيد  على زيارة السيدة " جيل بايدن " لمصر ، قائلة : " السيدة انتصار السيسي حرصت على كتابة بوست على صفحتها الرسمية تقدر فيها زيارة السيدة جيل بايدن  ووثقتها بأنها ضيفة عزيزة على مصر " .

واستعرضت الإعلامية فرح سعيد  ، خلال برنامج “ صباح البلد ” ، والمذاع على فضائية “ صدى البلد ” ، ويرتأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، تفاصيل زيارة السيدة جيل بايدن لمصر ، واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لها ، وكذلك قرينته .

زيارة زوجة بايدن لمصر 


وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته رحبا بالسيدة جيل بايدن في قصر الاتحادية، حيث نقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية، معرباً عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة .

فرح سعيد توك شو جيل بايدن صباح البلد

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