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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب الثانوية الأزهرية ببني سويف الامتحان للطالب المتوسط لكنه يحتاج وقتا أطول

وكيل الازهر ببني
وكيل الازهر ببني سويف

أدي  طلاب الشعبة العلمية للثانوية الأزهرية ببني سويف اليوم السبت  امتحاني “الفقة والحديث” ببني سويف ، وسادت حالة من تباين الآراء بين الطلاب حول مستوى الامتحان.

وعبر عدد من الطالبات عن ارتياحهن من مستوى أسئلة الامتحان، مؤكدات أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط خاصة مادة الحديث، في الوقت الذي أكد فيه عدد من الطلاب أن أزمة الامتحان اليوم كانت في الأسئلة غير المباشرة والوقت .

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وأكدت طالبات معهد فتيات بني سويف  أن امتحان مادة الفقه جاء غالبية أسئلته بطريقة غير مباشرة ،ومن الأجزاء غير المهمة في المنهج، فيما كان امتحان مادة الحديث أسهل لحد كبير.

 وقالت الطالبة ملك محمد  بالصف الثالث العلمي ان الوقت كان غير كاف للاسئلة خاصة اسلئة الحديث التي كانت تحتاج وقتا طويلا

من ناحيته  تابع الدكتور أحمد الطيب بديوي وكيل وزارة شئون الأزهر ببنى سويف،  سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والتى انطلقت صباح السبت : 3/6/2023- بمعاهد بنى سويف الثانوية، حيث زار عدد من لجان إدارة إهناسيا التعليمية  شملت (بنين إهناسيا المدينة - فتيات إهناسيا المدينة) كما قام بزيارة إدارة إهناسيا  المدينة التعليمية، 
وقد امتحن طلاب وطالبات القسم العلمى مادتي (الفقه – الحديث) بدون أية شكاوى أو صعوبات تُذكَر.

وخلال زيارته حث "بديوي" أبنائه وبناته طلاب وطالبات الشهادة الثانوية علي قراءة ورقة الأسئلة جيدًا قبل البدء في الإجابة، وإجابة السؤال الأسهل أولاً، كما أكد لأبنائه وبناته على حرص المنظومة التعليمية بالأزهر علي مصلحة الطالب وفقًا لضوابط وتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية التي تسعي إلي ريادة التعليم الأزهري، وإخراج طالب أزهري متفوق علي دراية كافية بعلوم الدين والدنيا.
 

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