مركز التنمية المحلية ينظم دورة تدريبية عن الولاء والسعادة الوظيفية في زيادة الإنتاج

ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، خلال الأسبوع الجاري ، دورة تدريبية عن الولاء الوظيفي والائتمان والسعادة الوظيفية في زيادة الانتاجية المؤسسية، يستفيد منها 28 متدربا من الكيانات المسئولة عن منظومة الموارد البشرية والتدريب.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الدورة التدريبية ستركز الدورة علي التعريف بمفهوم وأهمية السعادة الوظيفية وبيئة العمل الفعالة وبيئة العمل السامة، وخصائص بيئة العمل الصحية والخطوات المفيدة التي يمكن اتباعها لبناء علاقات عمل ناجحة، والتعريف بالآليات التي تتبعها المؤسسة في تحقيق السعادة الوظيفية، وأهمية ودور الموارد البشرية في تحقيق السعادة الوظيفية، وما هو العائد من تحقيق السعادة الوظيفية سواء بالنسبة للموظف أو المؤسسة أو المجتمع.

بالإضافة إلى التعريف بالعوامل المؤثرة في الولاء الوظيفي ودور عملية التدريب في دعم الولاء الوظيفي، ودور الفرد والمؤسسة في دعم الولاء الوظيفي لزيادة الانتاجية المؤسسية، ودور المجتمع المدني والقوي الناعمة كمحفزات للولاء والائتمان الوظيفي، وتتضمن الدورة علي عدة تطبيقات عملية علي أهمية السعادة الوظيفية ودورها في تطوير الأداء المؤسسي، ومواصفات بيئة العمل المؤثرة عليها ودور الموظف الفعال.

كما ينظم مركز سقارة دورة تدريبية عن المرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة، يشرف علي تنفيذها المركز الاقليمي لممارسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ويبلغ عدد المستفيدين منها 28 متدرب من خريجي دورات قادة المستقبل بسقارة والقيادات النسائية وخريجي جامعة اسلسكا، ويتضمن المحتوي التدريبي للدورة علي التعريف بمفاهيم المرونة التنظيمية وكيف تبدو المؤسسة المرنة وكيف تحقق الاستفادة من تلك المرونة، وما قابلية التكيف الاستراتيجي والقدرة علي التعامل مع الظروف المتغيرة بنجاح، وأن القيادة خفيفة الحركة تسمح لها بإدارة المخاطر.

بالإضافة إلى أن الحوكمة القوية تعتمد على ثقافة المؤسسة القائمة علي الثقة والشفافية والابتكار، وتتضمن الدورة أيضا علي تنفيذ عدة ورش عمل عن التطوير المؤسسي المرن والإدارة المحلية بين التحفيز والمرونة.