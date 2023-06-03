عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز التنمية المحلية ينظم دورة تدريبية عن الولاء والسعادة الوظيفية في زيادة الإنتاج

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، خلال الأسبوع الجاري ، دورة تدريبية عن الولاء الوظيفي والائتمان والسعادة الوظيفية في زيادة الانتاجية المؤسسية، يستفيد منها 28 متدربا من الكيانات المسئولة عن منظومة الموارد البشرية والتدريب.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الدورة التدريبية ستركز الدورة علي التعريف بمفهوم وأهمية السعادة الوظيفية وبيئة العمل الفعالة وبيئة العمل السامة، وخصائص بيئة العمل الصحية والخطوات المفيدة التي يمكن اتباعها لبناء علاقات عمل ناجحة، والتعريف بالآليات التي تتبعها المؤسسة في تحقيق السعادة الوظيفية، وأهمية ودور الموارد البشرية في تحقيق السعادة الوظيفية، وما هو العائد من تحقيق السعادة الوظيفية سواء بالنسبة للموظف أو المؤسسة أو المجتمع.

بالإضافة إلى التعريف بالعوامل المؤثرة في الولاء الوظيفي ودور عملية التدريب في دعم الولاء الوظيفي، ودور الفرد والمؤسسة في دعم الولاء الوظيفي لزيادة الانتاجية المؤسسية، ودور المجتمع المدني والقوي الناعمة كمحفزات للولاء والائتمان الوظيفي، وتتضمن الدورة علي عدة تطبيقات عملية علي أهمية السعادة الوظيفية ودورها في تطوير الأداء المؤسسي، ومواصفات بيئة العمل المؤثرة عليها ودور الموظف الفعال.

كما ينظم مركز سقارة دورة تدريبية عن المرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة، يشرف علي تنفيذها المركز الاقليمي لممارسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ويبلغ عدد المستفيدين منها 28 متدرب من خريجي دورات قادة المستقبل بسقارة والقيادات النسائية وخريجي جامعة اسلسكا، ويتضمن المحتوي التدريبي للدورة علي التعريف بمفاهيم المرونة التنظيمية وكيف تبدو المؤسسة المرنة وكيف تحقق الاستفادة من تلك المرونة، وما قابلية التكيف الاستراتيجي والقدرة علي التعامل مع الظروف المتغيرة بنجاح، وأن القيادة خفيفة الحركة تسمح لها بإدارة المخاطر.

بالإضافة إلى أن الحوكمة القوية تعتمد على ثقافة المؤسسة القائمة علي الثقة والشفافية والابتكار، وتتضمن الدورة أيضا علي تنفيذ عدة ورش عمل عن التطوير المؤسسي المرن والإدارة المحلية بين التحفيز والمرونة.

مركز التنمية المحلية التنمية المحلية دورة تدريبية الولاء الوظيفي هشام امنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

القوات المسلحة تكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

إيجابي ومحفز.. خبير اقتصاد يكشف تأثير قرار خفض مبلغ التخليص الجمركي المسبق على الأسواق

مجنون.. مدرب الوداد يفتح النار على كولر قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

الحكومة تكشف عن تفاصيل الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

احسب رسوم ترخيص المحال حسب المساحات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الوضع صعب وخطير.. بيان عاجل من هيئة الأسرى الفلسطينية حول وليد دقة

تلقي دعوة شخصية.. سر غياب أبومازن عن حفل زفاف ولي العهد الأردني

مدبولي: ميناء الإسكندرية يضم 60% من حجم تجارة مصر

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومحافظ القليوبية يتفقدان لجان امتحانات الثانوية

القوات المسلحة تكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

فوائد مذهلة.. تعرف على ما يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة.. تعرف على ما يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر

الصراخ والركل في أحلامك علامة تحذيرية على الإصابة بمرض خطير

سعر تي شيرت حماقي في جدة يثير الجدل| رقم صادم

تحذير عاجل|هذا النوع من التدخين يسبب الشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد

فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

تسبب فى مقاطعة أهلها .. اعترافات صادمة للمعتزل يورى مرقدى

بداية الخير وختامه.. البلوجر سارة محمد تعلن خطبتها عبر إنستجرام.. فيديوجراف

علقة موت.. محمد رمضان: أمى ضربتنى بسبب الأهرامات !.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ