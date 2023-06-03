عاصفة ماوار تصل اليابان وتوجيهات لمئات آلاف السكان بإخلاء منازلهم .. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد عاصفة ماوار تصل اليابان وتوجيهات لمئات آلاف السكان بإخلاء منازلهم.

وأوضحت أنه صدرت توجيهات لمئات الآلاف السكان في اليابان الجمعة بإخلاء منازلهم بسبب مرور العاصفة الاستوائية ماوار التي تسببت بهطول أمطار غزيرة خصوصا في وسط وغرب البلاد.

عين العاصفة التي كانت مصنفة سابقا كاعصار حين ضربت بقوة في نهاية مايو جزيرة غوام الأمريكية، كانت في المحيط الهادئ بجنوب غرب اليابان.

وأشارت إلى أنه صدرت توجيهات الإخلاء -وهي غير إلزامية- خصوصا لأكثر من 410 آلاف شخص في تويوتا سيتي بدائرة آيشي في وسط اليابان.