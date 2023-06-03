قائمة ريال مدريد لمواجهة أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة أتليتك بلباو، غدًا في إطار الجولة الثامنة والثلاثون والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.



وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:



حراسة المرمى: كورتوا، لونين وفران.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، باييخو، ناتشو، أودريوزولا، روديجر، ميندي ولوكاس فازكيز.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني وثيبايوس.

خط الهجوم: هازارد، بنزيمة، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريغو وماريانو.



ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، بينما يأتي أتليتك بلباو في المركز الثامن برصيد 50 نقطة.