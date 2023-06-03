تشكيل مانشستر يونايتد أمام السيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا - فيكتور ليندولف - رافاييل فاران - لوك شاو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كريستيان إريكسن - فريد - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جادون سانشو - ماركوس راشفورد

تشكيل مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جون ستونز - مانويل أكانجي

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا - جاك جيريليش - إيرلينج هالاند

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.