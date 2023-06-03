حادث قطارات الهند.. توجيه عاجل لـ رئيس الوزراء مودي

وجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمحاسبة الأشخاص الذين تثبت إدانتهم في حادث القطار المأساوي في شرق الهند.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، لقى ما لا يقل عن 288 شخصًا مصرعهم وأصيب حوالى 1000 فى الحادث الذى وقع مساء أمس الجمعة فى ولاية أوديشا، حيث اشتمل على قطارى ركاب وقطار بضائع.

واختتمت الهند جهود الإنقاذ، حيث قال المسؤولون إنه تم انتشال جميع الركاب المحاصرين والمصابين.

وزار مودي مكان الحادث ووصف الحادث بأنه "مؤلم"، متعهدًا بمعاقبة الأشخاص الذين تثبت تورطهم في الواقعة.

كما التقى ضحايا الكارثة في المستشفى، متعهدًا بأن حكومته لن تدخر وسعًا في علاج المصابين.

ولم يتضح بعد سبب تصادم القطارات المتعددة في منطقة بالاسور، والذي وصف بأنه أسوأ حادث قطار في الهند هذا القرن.

وقال مسؤولون إن عدة عربات من شاليمار تشيناي كورومانديل اكسبرس خرجت عن مسارها في منطقة بالاسور واصطدمت بقطار بضائع ثابت وانتهى الأمر بالعديد من حافلاته في المسار المعاكس.

واصطدم قطار آخر سريع بالعربات المقلوبة.