حاكم بيلجورود الروسية يعلن مقتل اثنين وإصابة آخريَن في قصف أوكراني

أعلن حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف على قناته على تيلجرام، اليوم السبت، عن مقتل مدنيين وإصابة اثنين آخرين في قصف للجيش الأوكراني على منطقة شيبيكينو في منطقة بيلجورود.



وأضاف جلادكوف أنه منطقة في نوفايا تافولجانكا ، قتلت امرأة مسنة نتيجة القصف، وتوفيت متأثرة بجراحها على الفو، كما أصيبت امرأة أخرى بشظايا في كتفها الأيسر وتم نقلها إلى المستشفى 2 وهي تتلقى العلاج الطبي المطلوب، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.



وأوضح أن نتيجة قصف بيزليودوفكا، لقيت امرأة مصرعها متأثراً بجروحها المتعددة بشظايا قاتلة، وأصيب رجل آخر بشظايا في صدره وذراعيه وساقيه ، وهو الآن في مستشفى المدينة رقم 2.