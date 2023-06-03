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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء نهوض بلادنا.. شاهد| أردوغان في حفل تنصيبه لولاية جديدة

أردوغان
أردوغان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لن يخيب آمال أبناء شعبه الذي منح ثقته له ولحزبه وتحالفه، مشيرًا إلى أنهم سيواصلون مسيرة الإنتاج والخدمات لتركيا.

وأضاف أردوغان في حفل تنصيبه اليوم السبت لولاية جديدة بالقصر الرئاسي في أنقرة "سنحتضن جميع أبناء شعبنا بغض النظر عن آرائهم السياسية أو أصولهم أو عقائدهم أو طوائفهم".

ولفت "تركيا بحاجة من أي وقت مضى إلى الوحدة والالتحام بين جميع أفراد شعبها كالبنيان المرصوص".

وأكد أردوغان "انتهت انتخابات 28 مايو وتجلت الإرادة الوطنية في صناديق الاقتراع وبدأ قرن تركيا وفتح أبواب نهوض بلادنا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أدى في وقت سابق اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة في الجمعية العامة للبرلمان التركي.

وقال الرئيس التركي: " أقسم بالحفاظ على استقلالية الدولة وسيادتها الكاملة ووحدة أراضيها، والحفاظ على إرادة الشعب وفق الديمقراطية، ومراعاة حقوق الإنسان والحرية، وعدم التنازل عن هذه الحقوق، ورفع شأن وشرف دولتنا، وممارسة وظيفتي رئيساً بكل حيادية".

واجتمعت الجمعية العامة البرلمان التركي من أجل مراسم أداء اليمين الدستورية ليبدأ أردوغان مهامه في الولاية الجديدة رسميًا، عقب تسلمه وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان دولت باهتشلي.

ولقي الرئيس التركي استقبالات حافلة من المواطنين خلال توجُّه موكبه إلى مبنى البرلمان لأداء اليمين الدستورية رئيساً للبلاد لفترة رئاسية جديدة.

الرئيس التركي أردوغان تركيا البرلمان التركي انتخابات 28 مايو

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