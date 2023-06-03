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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون أمام ألانيا سبور في الدوري التركي

صدى البلد

أعلن نيناد بيليتشا، المدير الفني لنادي طرابزون سبور، تشكيل فريقه أمام ألانيا سبور، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري التركي.

وجاء تشكيل طرابزون سبور كالتالي:

حراسة المرمى: محمد طه تبه

خط الدفاع: طه ألتيكارديش - إرين المالي - جينس لارسن - حسين توركمان.

خط الوسط: أناستاسيوس - مارك هامسيك - مانوليس سيوبيس.

خط الهجوم: فيسكا - تريزيجيه - بوزوك.

ويحتل فريق طرابزون سبور المركز السادس برصيد ٥٤ نقطة، بينما يأتي فريق ألانيا سبور في المركز الحادي عشر برصيد ٤١ نقطة، من جدول ترتيب الدوري التركي.

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