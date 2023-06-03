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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس .. الإفراط فى هذه العشبة يحول فوائدها لأضرار| تفاصيل

الام القولون والامساك
الام القولون والامساك

تعد بذور الكتان من أكثر الأطعمة الصحية الت ينصح الأطباء وخبراء التغذية بتناوله ولكن هل تعلم أن الإفراط في تناولها يسبب الكثير من الأضرار 

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ووفقا لموقع “ stylecraze”يمكن أن يسبب الاستهلاك المفرط لبذور الكتان انزعاجًا في المعدة مثل الانتفاخ والغازات وآلام المعدة والغثيان، هناك أيضًا العديد من المشكلات المزمنة المرتبطة بتناول بذور الكتان.

 تسبب الحساسية

مثل المكسرات والبذور الأخرى ، يمكن أن تعمل بذور الكتان (وزيت بذور الكتان) كمسببات للحساسية، وتسببت بعض المنتجات الغذائية التي تحتوي على بذور الكتان في حدوث طفح جلدي وقيء وإحساس بالوخز  وضيق في التنفس وعلامات خلايا النحل وفي بعض الحالات  د تلاحظ تورمًا في الوجه 

 يزيد النزيف
تحتوي بذور الكتان على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية وهى ضرورية لعمل الدماغ والقلب والجسم بشكل صحيح ولكن الافراط يتسبب أحيانا فى اضطرابات نزفية مثل فقر الدم خاصة إذا كنت تتناول أدوية سيولة الدم أو أدوية القلب. 

لا تستهلك الأسبرين أو الأدوية العشبية الأخرى مع هذه البذور  وقد تتفاعل هذه الأدوية مع الأحماض الدهنية وتطيل وقت النزيف وفقدان الدم.

تفاعل الاسبرين وبذور الكتان
تفاعل الاسبرين وبذور الكتان



 تؤدي إلى الإمساك
 

بذور الكتان غنية بالألياف الغذائية ويزيد الاستهلاك المفرط المفاجئ لهذه البذور من حمولة الألياف في جسمك وقد يؤدي إلى الإسهال في حالات قليلة والكثير من الألياف يمكن أن يسد معدتك وأمعائك وقد تعاني من آلام في المعدة وتشنجات وإمساك في مثل هذه الحالات.

علاوة على ذلك ، فإن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS) أو الإمساك هم أكثر عرضة لخطر التعرض لمثل هذه الآثار الجانبية.


 تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان
في الدراسات ، لم تظهر الاستروجين النباتي أي تأثير وقائي ضد سرطان البروستاتا ويعتقد البعض أن قشور و فيتويستروغنز الموجودة في بذور الكتان قد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ، على الرغم من أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لفهم هذه الآلية.

 

 مشاكل أثناء الحمل والرضاعة
هناك بحث محدود في هذا الجانب وخلال فترة الرضاعة قد يتسبب النظام الغذائي لبذور الكتان في حدوث خلل وظيفي في الغدة الدرقية لأنه يؤثر على عملية التمثيل الغذائي لهرمونات الغدة الدرقية 

 

تسبب تسمم السيانيد
تحتوي المكسرات والبذور مثل اللوز والبقوليات وبذور الكتان على آثار من مركبات السيانيد ولا بأس في استهلاكها بكميات صغيرة وعلاوة على ذلك ، فإن معظم جليكوسيدات السيانوجين حساسة للحرارة وتتحلل إلى جزيئات أصغر تتبخر أو تصبح أقل سمية عند تحميص أو طهي بذور الكتان.

بذور الكتان أضرار بذور الكتان الانتفاخ والغازات الحساسية

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